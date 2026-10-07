Aosta, i Concerti Aperitivo ripartono dalle colonne sonore dei grandi film

AOSTA (zgn) Domani, domenica 4 ottobre, alle 11, nell’Auditorium Sfom in via Xavier de Maistre ad Aosta, inizierà la stagione autunnale della XXXVII edizione dei Concerti Aperitivo.

Il primo appuntamento sarà con “Sinfonia di stelle: le colonne sonore che hanno fatto la storia”, concerto narrato da Bruno Gambarotta, con Elena Cornacchia al flauto e Giorgio Costa al pianoforte.

Il programma attraversa quasi sessant’anni di musica per il grande schermo. Un crescendo di emozioni che riporterà il pubblico, con la garbata ironia di Bruno Gambarotta e l’estro di Elena Cornacchia e Giorgio Costa, in un’atmosfera intima e sognante, quella di un pomeriggio al cinema raccontato a voce e a note.

Biglietti singoli a 8 euro acquistabili solo in loco, abbonamento ai 9 concerti 50 euro.

Prenotazioni su www.cantieredellamusica.it o scrivendo a info@cantieredellamusica.it.