Ezia Bovo presenta il suo ultimo libro nel Castello Ducale di Aglié

AOSTA (zgn) Domani, domenica 4 ottobre, alle 10.30, la Sala Nuova del Castello Ducale di Agliè ospiterà la presentazione del nuovo libro di Ezia Bovo “Dal Collare alla Ss. Annunziata. L’Ordine Supremo dei Savoia”, pubblicato da Edizioni Pedrini.

L’incontro, a ingresso libero, porterà il pubblico nel cuore della storia dell’antico Ordine sabaudo, in un luogo strettamente legato al tema del volume.

Sociologa e giornalista, Ezia Bovo, di Verrès, è da anni impegnata nella ricerca storica e nello studio della famiglia degli Challant.

La sua ultima ricerca nasce dalla stessa passione per le tracce del passato e ricostruisce quasi 7 secoli di vita dell’Ordine del Collare, istituito da Amedeo VI di Savoia e divenuto poi Ordine Supremo della Santissima Annunziata.

Per l’occasione verrà aperta straordinariamente la Galleria alle Tribune del Castello di Agliè, residenza reale sabauda e patrimonio dell’Unesco dal 1997, dove sono conservati i ritratti dei cavalieri insigniti dell’Annunziata.

Tra i personaggi raffigurati spicca Ibleto di Challant, 20esimo cavaliere dell’Ordine, insignito nel 1385 da Amedeo VII, il Conte Rosso: una presenza che crea un legame diretto con gli studi condotti dall’autrice sulla grande casata valdostana.

La conferenza “Memorie d’Archivio” a Issogne

Dei Conti di Challant si è parlato anche durante nella conferenza “Memorie d’archivio” che si è tenuta venerdì scorso, 25 settembre, a Issogne nell’ambito della rassegna Plaisirs de Culture, organizzata dal Comune di Issogne e in particolare dall’assessore alla Cultura Marco Delchoz.

Relatori sono stati la professoressa Marie Rose Colliard e il ricercatore storico Davy Marguerettaz.

In particolare Davy Marguerettaz ha presentato le figure degli ultimi Conti di Challant, ovvero François Maurice di Challant, deceduto nel 1796, e la sua consorte Gabriella Canalis di Cumiana, facendo riferimento a documentazione d’archivio, soprattutto a corrispondenza, e mettendo in luce la fine di una illustre casata della Valle d’Aosta al passaggio tra la conclusione dell’Ancien Regime, l’età napoleonica e l’Ottocento.

Tra gli episodi rievocati da Marie Rose Colliard, a partire da alcuni documenti conservati negli archivi, anche un femminicidio avvenuto nel 1347 nella Signoria dei D’Avise, allorché due fratelli di Cerellaz annegarono nei laghi di Zioule sopra Vertosan la loro sorella.

Marie Rose Colliard ha poi descritto la rivolta popolare del 1626 avvenuta ad Issogne contro l’ordine del Conseil des Commis di ospitare per una notte delle truppe francesi in ritirata dalla Repubblica di Genova dove avevano combattuto.