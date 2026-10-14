Aoste, cours gratuits de francoprovençal

AOSTE (ces) L’Administration communale d’Aoste, sous proposition de l’Assessorat de l’Éducation, de la Culture et des Politiques identitaires par l’intermédiaire du Bureau régional Ethnologie et Linguistique qui finance l’initiative en prenant en charge les frais d’enseignement, a lancé deux cours gratuits de langue francoprovençale qui se tiendront jusqu’à la fin du mois de mars 2027. Les cours sont réalisés par Elena Chenal, enseignante inscrite au registre national des experts en francoprovençal et en collaboration avec l’institution scolaire “Luigi Einaudi” d’Aoste qui accueillera les élèves chaque mercredi de 18h à 20h et de 20h à 22h pour 15 séances à partir du mois de novembre 2026. Ils s’adressent aux personnes qui souhaitent découvrir le francoprovençal, cours niveau “Débutant”, ou approfondir leurs connaissances, cours niveau “Approfondissement”. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au jeudi 15 octobre. Pour adhérer il faut remplir le formulaire disponible à l’adresse comune.aosta.it/it/news/cours-gratuits-de-francoprovencal-2026 et l’envoyer à l’adresse mail pubblica-istruzione@comune.aosta.it.