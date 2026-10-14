Un folto pubblico al Castello di Agliè per la presentazione del libro “Dal Collare alla Ss. Annunziata. L’Ordine Supremo dei Savoia”

AOSTA (zgn) Ha avuto un successo di pubblico superiore a ogni previsione la presentazione avvenuta la mattina di domenica scorsa, 4 ottobre, nella Sala Nuova del Castello Ducale di Agliè, residenza reale sabauda e patrimonio dell’Unesco dal 1997, del nuovo libro di Ezia Bovo “Dal Collare alla Ss. Annunziata. L’Ordine Supremo dei Savoia”, pubblicato da Edizioni Pedrini. Infatti erano presenti circa 200 persone che hanno potuto anche accedere alla Galleria alle Tribune del Castello di Agliè – eccezionalmente aperta per l’occasione -, dove sono conservati i ritratti dei cavalieri insigniti dell’Annunziata. Tra i personaggi raffigurati spicca Ibleto di Challant, 20esimo cavaliere dell’Ordine, insignito nel 1385 da Amedeo VII, il Conte Rosso: una presenza che crea un legame diretto con gli studi condotti dall’autrice sulla grande casata valdostana. L’incontro ha portato il pubblico nel cuore della storia dell’antico Ordine sabaudo, in un luogo strettamente legato al tema del volume. Sociologa e giornalista, Ezia Bovo, di Verrès, è da anni impegnata nella ricerca storica e nello studio della famiglia degli Challant. La sua ultima fatica letteraria nasce dalla stessa passione per le tracce del passato e ricostruisce quasi 7 secoli di vita dell’Ordine del Collare, istituito da Amedeo VI di Savoia e divenuto poi Ordine Supremo della Santissima Annunziata.