AOSTA (zgn) Depuis plusieurs années l’Alliance française de la Vallée d’Aoste propose de réunir, chaque mois, un groupe de lecteurs et lectrices, pour partager leurs avis, interrogations et émotions à la lecture d’œuvres littéraires françaises ou francophones. Le premier rendez-vous du Café Littéraire aura lieu jeudi prochain, 15 octobre, à la Bibliothèque régionale “Bruno Salvadori” d’Aoste, et sera consacré au livre Kolkhoze d’Emmanuel Carrère.
Café Littéraire, le premier rendez-vous jeudi 15 à la Bibliothèque régionale
Redazione · Pubblicato il
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