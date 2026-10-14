Inaugurata al Forte di Bard la mostra “Le Sommet de l’Artisanat Valdôtain”

La mostra Le Sommet de l’Artisanat Valdôtain è stata inaugurata la mattina di domenica scorsa, 4 ottobre, al Forte di Bard. Erano presenti l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro Luigi Bertschy e la presidente dell’Associazione Forte di Bard Ornella Badery. Si tratta dell’esposizione delle opere dei vincitori della 73esima Mostra concorso di artigianato di tradizione che si è tenuta in estate. Sempre domenica scorsa si è tenuta pure la cerimonia di consegna alle 8 Unités de Communes valdôtaines delle opere degli artisti premiati al Grand Prix de l’Artisanà 2025. L’opera di Peter Trojer è andata all’Unité des Communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc e quelle di Comanufatto di Corinne Pellissier all’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis, di Flavio Chapellu della Falegnameria “Concetto legno” all’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin, di Luciano Regazzoni della ditta “Le Petit Atelier” all’Unité des Communes valdôtaines Mont-Emilius, di Giangiuseppe Barmasse all’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin, di Sebastiano Yon all’Unité des Communes valdôtaines Evançon, di Ornella Cretaz all’Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose e di Luciano Giovanni Tousco all’Unité des Communes valdôtaines Walser.