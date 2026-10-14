AOSTA (zgn) E’ stato pubblicato l’ottavo numero della collana “Feuillages”, diretta dalla professoressa Rosanna Gorris Camos dell’Università di Verona, dedicato alla scrittrice e intellettuale valdostana Teresa Charles, il cui titolo è “Ce coin de terre. Teresa Charles entre modernité et tradition”, a cura di Luca Elfo Jaccond. Il volume raccoglie gli atti della Giornata di studio organizzata ad Aosta il 25 marzo 2023, in occasione delle Journées de la Francophonie en Vallée d’Aoste, in ricordo di Teresa Charles scomparsa nel 2022. Arricchito da ulteriori contributi e riflessioni, esso ne costituisce anche il naturale prolungamento, proponendo un omaggio corale a una figura di primo piano della cultura valdostana. Scrittrice, storica, insegnante, giornalista e animatrice della vita culturale e politica della Valle d’Aosta, Teresa Charles ha saputo coniugare l’attenzione per il patrimonio e le tradizioni locali con una costante apertura alla modernità, all’alterità e alla dimensione francofona. I contributi raccolti riflettono questa pluralità di interessi e di prospettive: accanto ai ricordi di quanti ne hanno condiviso l’impegno culturale e istituzionale, trovano spazio studi dedicati alla sua produzione letteraria, ai suoi romanzi e racconti, al rapporto con la tradizione, al paesaggio e al mondo vegetale, nonché alla costruzione paratestuale delle sue opere. L’universo di Teresa Charles si apre inoltre alla riflessione sull’esilio e sulle migrazioni, sulla francofonia e sul plurilinguismo, fino a intrecciarsi con la storia giuridico-politica della Valle d’Aosta. Ne emerge il ritratto di un’intellettuale profondamente radicata nel proprio “coin de terre”, ma sempre attenta a trasformare questo radicamento in uno spazio di incontro, di memoria e di apertura verso l’altro. Il volume è disponibile online e in libero accesso al seguente indirizzo: https://www.cinquecentofrancese.it/travail/feuillages-n-8/.