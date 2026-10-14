Una nuova versione teatrale di “Fratello Sole, Sorella Luna” inaugurerà la Sezione Spectacle della Saison Culturelle

AOSTA (zgn) La Sezione Spectacle della Saison Culturelle 2026/2027 si aprirà con “Fratello Sole, Sorella Luna”, nuova versione teatrale dell’opera di Franco Zeffirelli, firmata da Angela Demattè e diretta da Piero Maccarinelli, che andrà in scena martedì 27 ottobre, alle 20.30, al Teatro Splendor di Aosta. La tournée nazionale dello spettacolo ha preso il via domenica scorsa, 4 ottobre, nel giorno dedicato a San Francesco d’Assisi: una scelta che lega simbolicamente l’inizio del viaggio teatrale alla figura di Francesco, nell’anno in cui ricorre l’ottavo centenario della sua morte e mentre l’Italia ne celebra la memoria attraverso il programma di iniziative San Francesco 1226-2026.

I biglietti sono in vendita online sul sito webtic.it e al punto vendita della Saison Culturelle nel Museo Archeologico Regionale in piazza Roncas, ad Aosta, aperto dal lunedì al sabato dalle 13.30 alle 18.30. I prezzi del biglietto sono platea intero 25 euro, ridotto 20 euro, galleria intero 18 euro e ridotto 15 euro. Il cartellone completo della rassegna sarà illustrato al pubblico lunedì prossimo, 12 ottobre, alle 18, nel Teatro Splendor di Aosta. Inoltre al Teatro Splendor da martedì 13 ottobre, dalle 13.30, sarà possibile acquistare gli abbonamenti inerenti alla sezione Cinéma, da sabato 17 ottobre, dalle 10, saranno in vendita quelli per il teatro italiano e francese e da domenica 18 ottobre, dalle 10, potranno essere comprati gli abbonamenti per la musica, la danza e il varietà. Per le giornate di sabato 17 e domenica 18 ottobre, al fine di garantire un accesso ordinato alla biglietteria del Teatro, a partire dalle 9 verranno distribuiti appositi talloncini numerati. L’accesso alla biglietteria avverrà secondo l’ordine progressivo dei numeri assegnati.