Da Briviodue le presentazioni dei libri di Adriana Parrella e Ludovico Cretier

AOSTA (zgn) Il romanzo di Adriana Parrella, operatrice umanitaria di Medici Senza Frontiere, intitolato “Dal punto in cui il sentiero scompare” verrà presentato giovedì prossimo, 15 ottobre, alle 18, nella Libreria Briviodue in piazza Chanoux, ad Aosta. Al centro del racconto c’è Amaranta, che parte per una missione nella Repubblica Democratica del Congo dopo una perdita personale che la segna profondamente. A moderare l’incontro e intervistare l’autrice sarà Alessia Cornaz, già operatrice umanitaria e ora volontaria locale di Medici Senza Frontiere.

“Diavolo Rosso” con le illustrazioni di Ludovico Cretier

Venerdì 16 ottobre, alle 18, sempre alla Libreria Briviodue verrà presentato li libro “Diavolo Rosso”, edito da La Discoteca italiana, con le parole del celebre cantautore Paolo Conte (autore dell’omonima canzone) e le illustrazione di Eleusi, nome d’arte di Ludovico Cretier. Modererà l’incontro Davide Mancini. “Diavolo Rosso” è Giovanni Gerbi, ciclista astigiano come Paolo Conte, vissuto nei primi del Novecento, fra i protagonisti di un ciclismo ancora pionieristico e radicalmente popolare, un eroe ricordato tanto per le vittorie quanto per il temperamento irruente.