“Vallée d’Aoste 74 Communes”. Il libro del fotografo Fabio Dibello che racconta il nostro territorio

AOSTA (zgn) Nella Sala conferenze della Biblioteca regionale “Bruno Salvadori” di Aosta, lunedì scorso, 5 ottobre, è stato presentato il libro “Vallée d’Aoste 74 Communes” del fotografo Fabio Dibello. Oltre all’autore sono intervenuti il presidente della Regione Renzo Testolin, la presidente regionale dell’Ordine degli Architetti Adriana Sorrentino, l’antropologa Elisabetta Dall’O e l’architetto Alberto Redolfi. Ha moderato l’incontro l’architetto Sergio Togni. Il libro di Fabio Dibello è un progetto di documentazione fotografica del territorio valdostano: uno scatto dall’alto per ogni Comune. Le 74 fotografie che lo compongono assumono come orizzonte la complessità del territorio e ne restituiscono una lettura reale, senza ambire a dover restituire necessariamente una immagine ideale o una sintesi pacificata. Mettono in campo, dunque, uno sguardo che accoglie il paesaggio come dato culturale e progettuale, tenendo in tensione visione generale e attrito, continuità e frattura, permanenze e trasformazioni.