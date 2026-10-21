Ciclo di conferenze della Soprintendenza

AOSTA (zgn) Mercoledì prossimo, 21 ottobre, alle 18, nella Sala conferenze della Biblioteca regionale “Bruno Salvadori”, ad Aosta, si terrà la conferenza “Le vite di Saint-Léger”, con gli interventi “Antropologia, paleopatologia e pratiche funerarie della comunità di Aymavilles” di Alessandra Cinti, antropologa fisica e bioarcheologa, e “Analisi cronologiche e di paleo nutrizione per il sito di Saint-Léger” di Carmine Lubritto, professore ordinario di Fisica applicata al Dipartimento di Scienze e Tecnologie ambientali, biologiche e farmaceutiche dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.

A questo primo incontro seguiranno altri 5 appuntamenti tra ottobre e dicembre: Mercoledì 28 ottobre, alle 18, “La famiglia Bombrini al castello di Aymavilles: storie che si incontrano” con lo storico Jean Louis Crestani e la storica dell’arte della Soprintendenza Daniela Platania. Mercoledì 4 novembre, alle 18, “Augusti profili. Proposta di interpretazione del profilo di principe Giulio-Claudio esposto al MAR-Museo Archeologico Regionale di Aosta” a cura dell’archeologa della Soprintendenza Stella Vittoria Bertarione. Mercoledì 11 novembre, alle 18, “Il superpotere della luce: tecnologie per svelare ciò che non si vede” con Monica Gulmini, professoressa associata di Chimica dell’ambiente e dei beni culturali al Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino, e Sylvie Cheney, responsabile del Laboratorio Analisi Scientifiche della Soprintendenza. Mercoledì 25 novembre, alle 18, “Archeologia nel vallone di Saint-Marcel: indagini sul sito romano di Etéley” con l’archeologa della Soprintendenza Alessandra Armirotti e l’archeologo di FT Studio Marco Casola. Mercoledì 16 dicembre, alle 18, “Storia e Storie: le fonti scritte e quelle orali per la conoscenza del Vallone di San Grato a Issime” e “Competenza toponimica e memoria territoriale: una ricerca nel Vallone di San Grato” a cura di Aline Pons, docente e ricercatrice di linguistica alle università di Torino e della Valle d’Aosta, e “Tracce del passato nel Vallone di San Grato” a cura del ricercatore Giovanni Marco Thumiger. Le conferenze posso essere seguite in streaming sul canale Youtube della Biblioteca Regionale.