FrontDoc, il festival internazionale del cinema di frontiera cresce con oltre 40 film e tanti eventi

AOSTA (zgn) Torna ad Aosta FrontDoc, il festival internazionale del cinema di frontiera, giunto alla sua 16esima edizione. La rassegna si svolgerà da domani, domenica 18 – con inaugurazione alle 18 negli spazi Plus ad Aosta, con la proiezione del film When the Green Grass Grows dell’ospite d’onore della rassegna Peter Mettler, cui seguiranno alle 19.30 il buffet offerto da Lo Pan Ner, alle 20.15 la performance Sunday Mourning di Cult of Magic e alle 21 i Make Pop in concerto – a domenica prossima, 25 ottobre. Sono in programma oltre 40 film, tra corti e lungometraggi, di cui 15 anteprime. Quest’anno, il Festival vuole abbracciare il territorio, per cui gli eventi saranno diffusi anche fuori dal capoluogo regionale. Ad aprire la rassegna, lunedì 19, alle 21, all’Auditorium di Saint-Vincent, sarà il film Naza, di Yuval Ambraham e Rachel Szor, premio speciale della giuria al Festival di Venezia. Tra gli ospiti più attesi anche la giornalista, inviata di guerra, Lucia Goracci martedì 20 ottobre, alle 21, al Teatro Plus di Aosta, il deputato Arturo Scotto giovedì 22 ottobre, alle 18, alla Caffetteria Plus, che presenterà il suo libro “Flotilla, in viaggio per Gaza”, e la cantante Eva Poles sabato 24, alle 23.30, al Teatro Plus. Questa edizione del festival vede 27 pellicole in concorso, provenienti dal tutto il mondo, divise in 3 categorie: lungometraggi, cortometraggi e f(r)iction. «I film di questa edizione – spiegano i direttori artistici Gianluca Rossi e Nora Demarchi – non vogliono dare risposte, bensì porre questioni. Il festival cresce sempre di più, anche attraverso la relazione con la comunità, con il territorio». Tutte le attività sono gratuite. Il calendario con le iniziative e il programma delle proiezioni è su www.frontdoc.it.