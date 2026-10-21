AOSTA (zgn) Da giovedì 22 a domenica 25 ottobre tornerà ad Aosta l’appuntamento con “Re-Book”, mercatino solidale dei libri usati organizzato dalla Biblioteca di viale Europa “Ida Desandré” in collaborazione con Forrestgump Valle d’Aosta. Anche in questa ottava edizione, “Re-Book” vuole dare valore ai volumi donati dai privati alla biblioteca che non è stato possibile inserire nell’inventario del sistema bibliotecario valdostano perché obsoleti o fuori catalogo. L’appuntamento costituisce inoltre un’occasione di rilancio della preziosa attività delle biblioteche comunali, intese come luoghi di cultura, informazione, socialità, solidarietà e scambio. I volumi saranno disponibili con un’offerta libera a partire da 1 euro, indipendentemente dal prezzo di copertina, e l’assortimento verrà rinnovato ogni giorno con l’introduzione di nuovi volumi. Il 50 per cento del ricavato sarà destinato a Forrestgump Valle d’Aosta per il sostegno delle sue attività e il restante 50 per cento alla Biblioteca “Ida Desandré” per l’acquisto di materiali e attrezzature a supporto delle attività e dei servizi bibliotecari. Il mercatino sarà aperto giovedì 22 e venerdì 23 ottobre dalle 14.30 alle 18 e sabato 24 e domenica 25 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.
“Re-Book”, mercatino di libri usati nella Biblioteca di viale Europa
Redazione · Pubblicato il
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