TUTTO ESAURITO PER LA GIORNATA CON I CANI SAN BERNARDO

Sabato scorso, 26 settembre, il Forte di Bard ha ospitato una giornata di attività pensata per famiglie con bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni dal titolo «Amici giganti: la magia dei San Bernardo». L’appuntamento è arrivato dopo il successo del primo evento organizzato nella primavera 2025, con i cani San Bernardo di Barryland, il parco tematico a Martigny interamente dedicato a questa razza leggendaria. Attraverso un approccio interattivo, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi a un cane San Bernardo, imparando a conoscere da vicino questo straordinario animale, la sua funzione sul piano sociale e apprendere le regole base del comportamento canino. L’esperienza si è sviluppata attraverso giochi strutturati e momenti di condivisione diretta con il cane curati dal personale specializzato di Barryland. Nelle fotografie, alcune immagini delle attività con i cani rivolte. Gli organizzatori hanno riscontrato molto interesse da parte delle famiglie. Completi i 4 turni da 20 bambini previsti come massimo di partecipanti.