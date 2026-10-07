Hône, al via i lavori di risanamento del ponte sulla Dora

HÔNE (fci) Dalle 10 di lunedì 5 ottobre sarà chiuso al transito il tratto della strada regionale 2 di Champorcher in corrispondenza del ponte sulla Dora Baltea, in via Aosta, nel Comune di Hône.

La chiusura si rende necessaria per consentire l’avvio dei lavori di risanamento delle strutture del ponte, risalente ai primi anni ‘70, costituito da 3 campate, per una lunghezza complessiva di 80,20 metri e una larghezza di 8 metri.

Si procederà inoltre alla realizzazione dell’impermeabilizzazione dell’impalcato, con il contestuale rifacimento dei giunti di dilatazione, nonché alla posa di nuove barriere stradali in acciaio, per un investimento complessivo di oltre 4 milioni di euro.

La riapertura del ponte è prevista per la fine di aprile 2027, con la rimozione della viabilità provvisoria entro luglio.

Per garantire la continuità dei collegamenti sarà utilizzata la viabilità provvisoria realizzata dalla Regione lo scorso anno e già utilizzata in occasione dei recenti lavori di elettrificazione della tratta ferroviaria Ivrea-Aosta effettuati nel Comune di Hône da Rete Ferroviaria Italiana. La variante, della lunghezza complessiva di circa 560 metri, comprende un ponte metallico provvisorio di tipo “Bailey” a doppio senso di marcia, realizzato sulla Dora Baltea tra i Comuni di Bard e Hône. Il tracciato collega la rotatoria sulla Statale 26, a Bard, con la strada comunale dell’Envers.

«Si tratta di un importante intervento – dichiara l’assessore alle Opere pubbliche Davide Sapinet – condiviso con le Amministrazioni comunali. La possibilità di disporre di una viabilità provvisoria, realizzata lo scorso anno proprio in previsione dei lavori sul ponte, ci consente oggi di affrontare questa fase disponendo di un’alternativa viaria già collaudata».

Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro pubblico organizzato dai Comuni per illustrare le caratteristiche dell’intervento e la viabilità.