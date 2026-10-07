7 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 21:20

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Economia

Voucher doppia transizione prorogati i termini del bando della Chambre Valdôtaine

Redazione Pubblicato il

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AOSTA (fci) I termini per la presentazione delle domande di contributo relative al “Bando Voucher Doppia Transizione-Anno 2026” sono stati prorogati.

Lo comunica la Chambre Valdôtaine precisando che la nuova scadenza per l’invio telematico delle pratiche è fissata alle 16 di sabato 31 ottobre, salvo esaurimento anticipato delle risorse finanziarie disponibili.

Il bando, che mette a disposizione una dotazione complessiva di 74 mila euro, è rivolto – si legge in una nota – “alle imprese che intendono investire in digitalizzazione, sostenibilità ed efficientamento energetico, tre ambiti considerati strategici per rafforzare la competitività del tessuto produttivo valdostano di fronte alle sfide della duplice transizione, digitale ed ecologica”.

Nello specifico, la misura prevede contributi fino a 5 mila euro per impresa, con una copertura che può raggiungere l’80 per cento delle spese ammissibili sostenute per gli interventi previsti dal bando.

“Con questa proroga – prosegue la nota – la Chambre Valdôtaine intende offrire alle imprese del territorio un margine di tempo ulteriore per predisporre la documentazione necessaria e accedere all’agevolazione, confermando l’attenzione dell’ente camerale verso le esigenze di innovazione e sostenibilità delle imprese valdostane”.

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