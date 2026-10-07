MeleVallée, a Antey-Saint-André è partito il conto alla rovescia

ANTEY-SAINT-ANDRÉ (zgn) Profumo di mele, sapori d’autunno e festa in piazza. Torna sabato 10 e domenica 11 ottobre ad Antey-Saint-André l’appuntamento con MeleVallée 2026, la manifestazione organizzata dal Comune con il patrocinio della Regione. Due giorni interi dedicati alla mela valdostana, tra mercato, show cooking, street food, musica e attività per famiglie. Il centro del paese si trasformerà in un grande frutteto a cielo aperto.

L’apertura è fissata per sabato alle 10 in piazza Cavalieri Vittorio Veneto con il concerto della Banda Musicale di Saint-Vincent. Dalle 10 alle 17, sempre in piazza, il cuore della festa: il Mercato delle Mele, con i produttori locali e le diverse varietà autunnali. Alle 11.30 spazio ai fornelli con lo Show Cooking in piazza, per scoprire come la mela può diventare protagonista in cucina. La giornata si chiude in convivialità alle ore 20 presso il Padiglione dell’Area Sportiva in frazione Filey con la tradizionale Cena a Tema Mela, a cura del catering LeVelò. Costo 30 euro a persona, previsto menù bambini. Prenotazione obbligatoria entro il 7 ottobre al numero +39 331 9487330.

La domenica si replica con orario continuato. Dalle 10 alle 17 torna in piazza Cavalieri Vittorio Veneto il Mercato delle Mele, mentre nel Borgo sarà allestito il Mercatino Km0 e dell’Artigianato.Grande attenzione ai più piccoli e al gemellaggio. Al Polo Ricreativo (piazza Cavalieri Vittorio Veneto) sono in programma Laboratori per Bambini su prenotazione al 393 338047515: al mattino dalle 10 alle 11.30 per la fascia 3-6 anni e nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30 per i 7-12 anni, con intrattenimenti e giochi cooperativi dalle 12.30 alle 14.30. In Zona Comune spazio agli Stand dei Gemellati Les Mathes-La Palmyre e Sant’Andrea dello Jonio, mentre in Zona Borgo per tutta la giornata Street Food con punti ristoro e specialità del territorio preparate al momento. A far da cornice, per tutto il weekend: musica itinerante, truccabimbi, gonfiabili, annullo filatelico, Madame Lenormand con lettura delle carte e sensitiva e molte altre sorprese. Per facilitare l’accesso al borgo, domenica 11 è previsto un servizio navetta continuo dalle 9.30 alle 18.45.