Forza Italia VdA: una delegazione valdostana all’evento nazionale “L’ottimismo della volontà” di Milano

Una delegazione valdostana parteciperà al grande evento nazionale di Forza Italia, dal titolo “L’ottimismo della volontà”, in programma da venerdì prossimo, 9 ottobre, a domenica 11 allo Spazio antologico East End Studios di via Mecenate a Milano.

La 3 giorni, promossa e organizzata dai Gruppi parlamentari di Camera e Senato, nell’ambito della quale verranno analizzate alcune delle principali proposte da inserire nella prossima Legge di Bilancio, nel pomeriggio di venerdì vedrà salire sul palco la segretaria di Forza Italia Valle d’Aosta, Emily Rini, che nella sua qualità di responsabile nazionale del Dipartimento per le Politiche regionali e della montagna prenderà la parola durante la sessione tematica “Natalità e crescita: le proposte legislative per tornare a crescere”, con un interesse particolare sulle novità introdotte a favore di giovani e famiglie dalla nuova normativa sulla montagna approvata 1 anno fa dal Parlamento.

In occasione della giornata conclusiva di domenica 11, che culminerà con l’intervento del leader di Forza Italia, vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale Antonio Tajani, è previsto un servizio di trasporto gratuito da Aosta (per prenotare gli ultimi posti disponibili si prega di contattare il 348 2569902).