Nel nono anniversario della scomparsa di
CRISTIANA CHARRÈRE
la famiglia La ricorda con amore nella Santa Messa che verrà celebrata giovedì 15 ottobre 2026, alle ore 18.30, nella chiesa di Sant’Orso ad Aosta.
Aosta,
10 ottobre 2026.
9° ANNIVERSARIO 15.10.2017 – 15.10.2026
Nel nono anniversario della scomparsa di
CRISTIANA CHARRÈRE
la famiglia La ricorda con amore nella Santa Messa che verrà celebrata giovedì 15 ottobre 2026, alle ore 18.30, nella chiesa di Sant’Orso ad Aosta.
Aosta,
10 ottobre 2026.