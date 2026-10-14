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«Giochi in campo 2026» al Dal Monte di Aosta

Redazione Pubblicato il

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AOSTA (fci) «Giochi in campo 2026» da mercoledì 7 ottobre a ieri, venerdì 9, al campo Dal Monte di Aosta. Al centro del progetto il movimento per tutti, l’integrazione e il gioco di squadra. In regia la Sovrintendenza agli Studi dell’Assessorato regionale all’Istruzione in collaborazione con Sport e Salute Valle d’Aosta e il Comitato CIP (Comitato Italiano Paralimpico) Valle d’Aosta. La manifestazione era dedicata agli alunni delle classi prime delle scuole medie; la seconda giornata – giovedì 8 ottobre – è stata rinviata a causa della pioggia e verrà recuperata in primavera.

L’iniziativa propone ai ragazzi un ritrovo all’insegna dello sport inteso non nella sua dimensione agonistica, ma come veicolo di sani stili di vita, gioco, cooperazione e integrazione, offrendo a ogni classe un’occasione speciale per avvicinarsi alla pratica motoria in modo divertente e motivante.

Il progetto si fonda sull’identificazione della classe come una vera e propria squadra, impegnata in diverse esperienze ludico-sportive con l’obiettivo di coinvolgere e indirizzare al movimento tutti i giovani, con un occhio di riguardo per i meno attivi.

I giochi (staffetta, lancio del vortex, batti e tira, mimo sport, gru, alta pressione e calcio doppio), che vedono le classi sfidarsi a rotazione, mettono alla prova le principali abilità motorie (corsa, salti, lanci) insieme alle capacità di coordinazione sia individuali sia di gruppo. Nella giornata di mercoledì 7 ottobre ha vinto la classe prima A della Luigi Barone di Verrès con 95 punti, davanti alla prima B della Abbé Prosper Duc di Châtillon (93) e alla prima C della Mont Emilius 3. Ieri, venerdì 9, primo posto per la classe prima C della Grand Combin con 85 punti, seconda la prima C della Abbé Jean Marie Trèves di Saint-Vincent (74) e terza la prima A della Grand Combin.

Ingrandisci la foto: La classe prima A della Barone di Verrès
La classe prima A della Barone di Verrès
Ingrandisci la foto: e la prima B della Duc: prima e seconda mercoledì 7
e la prima B della Duc: prima e seconda mercoledì 7
Ingrandisci la foto: La classe prima C della Grand Combin, vincitrice ieri venerdì 9,
La classe prima C della Grand Combin, vincitrice ieri venerdì 9,
Ingrandisci la foto: e la prima C della Mt Emilius 3 terza: mercoledì
e la prima C della Mt Emilius 3 terza: mercoledì
Ingrandisci la foto: La classe prima C della J.M.Trèves di Saint-Vincent
La classe prima C della J.M.Trèves di Saint-Vincent
Ingrandisci la foto: e la prima A della Grand Combin: seconda e terza venerdì 9
e la prima A della Grand Combin: seconda e terza venerdì 9

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