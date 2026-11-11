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RINO CUC & PAOLINA CHARRERE

Redazione Pubblicato il

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“Il vostro amore vive ancora in ogni nostro passo.”

La Santa Messa in ricordo dei nostri cari Paolina e Rino sarà celebrata sabato 7 novembre 2026, alle ore 18.30, nella chiesa parrocchiale di Saint-Pierre.

Saint-Pierre,
7 novembre 2026

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