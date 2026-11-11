RINO CUC & PAOLINA CHARRERE

“Il vostro amore vive ancora in ogni nostro passo.”
La Santa Messa in ricordo dei nostri cari Paolina e Rino sarà celebrata sabato 7 novembre 2026, alle ore 18.30, nella chiesa parrocchiale di Saint-Pierre.
Saint-Pierre,
7 novembre 2026
19° Anniversario 16.10.2007 - 16.10.2026 & 5° Anniversario 02.11.2021 - 02.11.2026
“Il vostro amore vive ancora in ogni nostro passo.”
La Santa Messa in ricordo dei nostri cari Paolina e Rino sarà celebrata sabato 7 novembre 2026, alle ore 18.30, nella chiesa parrocchiale di Saint-Pierre.
Saint-Pierre,
7 novembre 2026