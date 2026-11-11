«Tra i dossier la priorità alla legge sulle concessioni idroelettriche»

AOSTA (fci) Certificata l’elezione – addirittura con 21 voti, 1 in più della maggioranza Uv, Centro Autonomista e Forza Italia – Aurelio Marguerettaz si accomoda sulla poltrona di Presidente della Regione e si fa il segno della croce. Come fece Augusto Rollandin. Capogruppo uscente dell’Uv, assessore in diverse Giunte del passato, commercialista di Saint-Rhémy-en-Bosses, Aurelio Marguerettaz – nato ad Aosta il 22 agosto 1963 – è un veterano del Consiglio Valle, dove ha iniziato la sua carriera l’8 luglio 2003.

Adesso è il primo presidente della Coumba Freide e lo diventa alla fine di una intensa giornata di dibattito, giovedì scorso, 5 maggio. Una settimana dopo che il suo nome è venuto fuori dal «giro di tavolo» tra gli eletti di mercoledì 28 ottobre scorso, una volta decaduto Renzo Testolin.

«C’era la necessità di dare stabilità al governo della Regione e di riprendere l’attività amministrativa nel più breve tempo possibile. E così abbiamo fatto» racconta Aurelio Marguerettaz intercettato nel primo giorno al timone della Regione, ieri venerdì 6 novembre. «Per cui a dirla tutta non ho neanche avuto il tempo di pensare, di realizzare che poteva essere il mio turno. Che sarebbe toccato a me. Mi sono semplicemente ritrovato “presidente incaricato”. Tutti gli eletti sono a disposizione del Mouvement, e io mi sono messo a disposizione».

Alla scrivania del Presidente, quale è ora il dossier che deve avere la priorità?

«Le questioni importanti sono tante, è superfluo ricordarlo. Ma tra le urgenze vi è sicuramente quella di costruire e approvare la legge per le concessioni idroelettriche. – risponde Aurelio Marguerettaz – Bisogna mettersi al lavoro sulla questione con la speranza che a livello europeo vi siano dei cambiamenti in meglio, però non possiamo vivere e lavorare semplicemente sperando. Per cui quello che possiamo fare da subito, è lavorare sulla nuova legge. Poi seguiremo con attenzione anche le vicende della Cogne Acciai Speciali, una realtà che sta attraversando un periodo delicato. Per il resto, sento di poter dire che affronteremo tutto con serenità perchè ho trovato, come si dice, una macchina che funziona».

In questo poco tempo che ha avuto a disposizione tra l’incarico e l’elezione, ha mai pensato di cambiare gli equilibri politici, di rivedere la maggioranza che la sostiene?

«Se l’obiettivo era rimettere subito in moto la macchina, e lo era, non ho avuto dubbi su cosa fare. Ma poi io penso che il nostro compito è proporre argomenti comprensibili alla gente. Il ragionamento allora non è se e come cambiare il famoso perimetro politico delle forze che appoggiano il governo, ma piuttosto come far lavorare efficacemente il perimetro per il bene della comunità».

Nei giorni scorsi è riemersa più volte la sua dichiarazione: “Nel 2030 non mi ricandiderò”. Conferma? Anche se alle prossime elezioni regionali ci arriverà da Presidente e quindi con un traino non indifferente per ottenere un bel risultato alle urne?

«L’ho dichiarato perchè lo pensavo, anche se la legge mi consentirebbe ancora un “giro” nel 2030. Però io adesso ho accettato un incarico molto impegnativo, per il quale spenderò molte energie. Naturalmente mi auguro di arrivare a fine legislatura, quando però avrò 67 anni, una bella età anche per riposarsi. Se andrà bene sarò gratificato e onorato di aver fatto questo mestiere per il mio movimento e la mia regione. E potrò ritirarmi sereno, rimanendo comunque a disposizione dell’Union per ciò che potrà servire, partendo dalla mia esperienza».

L’ingresso di Laurent Viérin in Giunta, in sostituzione di Luigi Bertschy, insieme alla sua elezione è l’unica novità uscita dalla crisi. Come è arrivato a questa scelta?

«La scelta poteva ricadere anche su altre persone, altrettanto meritevoli, perchè ce ne sono in Consiglio Valle. Però con Laurent Viérin ho condiviso passate esperienze di Giunta, e per questo dico che il suo è un profilo con il quale potrò lavorare in sintonia».

Il dibattito di giovedì. Quale intervento le è piaciuto di meno e quale invece ha apprezzato di più.

«Non siamo qui per dare giudizi sugli interventi dei rappresentanti delle forze politiche, comunque legittimati a fare e proporre le proprie valutazioni. Ascolto tutti volentieri, ma non compilo classifiche. Però se sento solo polemiche, se si spinge su questioni personali o si tenta di ridicolizzare gli interlocutori, allora garantisco che le risposte saranno conseguenti».

Cristiano Florio