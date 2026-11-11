Bard sarà “isola pedonale”: dal 9 novembre le richieste per accedere in auto nel borgo

BARD (qdn) Si potranno presentare da lunedì prossimo, 9 novembre, le richieste di autorizzazione per accedere alla nuova “Isola pedonale” del borgo di Bard, il cui regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale venerdì 23 ottobre scorso. L’Amministrazione intende in questo modo regolamentare una volta per tutte il transito delle auto. «La situazione doveva per forza essere regolata perché i passaggi senza permesso sono troppi» sottolinea la sindaca Silvana Martino. In effetti un regolamento esisteva già in precedenza ma era rimasto, in gran parte, solo sulla carta. Ora sono invece state installate nuove videocamere agli accessi del borgo e tutti coloro che intendono accedervi sono chiamati a mettersi in regola se non vogliono andare incontro a multe. I mesi di novembre e dicembre serviranno a “rodare” il sistema, che entrerà definitivamente in vigore con l’inizio del 2027.

«In precedenza, anche in presenza di un regolamento, gli accessi sono sempre stati abbastanza liberi. – spiega l’assessore comunale Roberto Ravo, che ha seguito la questione in prima persona – Tanto che, in certe situazioni, si creano disagi alle persone che passeggiano. Per questo come Amministrazione abbiamo deciso di stendere un regolamento meglio definito, gestito in modo tecnologico attraverso nuove telecamere il cui acquisto è stato finanziato anche attraverso fondi del Pnrr. Nella predisposizione del regolamento e dell’applicativo web (tramite cui è possibile effettuare le richieste di accesso) abbiamo lavorato con il supporto di Inva. La realtà del nostro borgo è unica in Valle d’Aosta e ha pochi paragoni in Italia: abbiamo perciò dovuto calzare il regolamento sulla nostra situazione, bilanciando tutte le diverse esigenze».

Sarà sempre consentito l’accesso libero e senza autorizzazione dalle 6 alle 7.45 del mattino mentre fuori da questa fascia per entrare occorrerà a tutti un permesso valido o rientrare in una deroga prevista dalle norme.

Naturalmente un occhio di riguardo è riservato ai residenti: per loro il permesso sarà gratuito e se ne potranno ottenere tanti quanti sono i titolari di patente nello stato di famiglia.

Le società o attività economiche con sede all’interno dell’isola pedonale ne possono richiedere gratuitamente 2. È facoltà dei soggetti residenti all’interno dell’isola pedonale chiedere un’unica ulteriore autorizzazione eccedente a quelle spettanti da regolamento ad un costo di 100 euro con validità annuale (le attività economiche e le società ne possono chiedere fino a 5 in più al costo di 300 euro ognuna). L’accesso è gratuito anche per gli ospiti delle strutture alberghiere.

Le persone domiciliate o proprietarie di un immobile nel borgo possono ottenere fino a 2 permessi al costo di 50 euro all’anno ognuno.

Per quanto concerne lavori, consegne e servizi: l’accesso temporaneo per necessità occasionali non coperte da altri permessi e per un tempo di 15 minuti ha un costo di 15 euro a singolo accesso. Sono previste pure tariffazioni per i veicoli da cantiere autorizzati (5 euro al giorno, 50 euro al mese o 500 euro all’anno), per consegne e servizi (5 euro al giorno), per accessi ricorrenti (350 euro all’anno).

L’accesso e la sosta su strada per speciali categorie come medici, assistenti sociali, veicoli privati al servizio di enti pubblici o del Forte di Bard, corpi di Polizia e istituti di vigilanza privata è gratuito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle mansioni attinenti alla professione o all’attività istituzionale, per la durata massima di 15 minuti.

Le autorizzazioni sono rilasciate o rinnovate a coloro che ne abbiano diritto in modalità on line, mediante piattaforma raggiungibile dagli appositi link predisposti sulle pagine web del sito comunale o agli sportelli degli uffici comunali previo appuntamento. Le autorizzazioni a scadenza annuale richieste nei mesi di novembre e dicembre 2026, in questa fase di attivazione, saranno valide per tutto l’anno solare 2027.

Daniel Quey