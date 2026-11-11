Batailles des chèvres: è l’ora della finale regionale. All’arena Croix-Noire si incoronano le quattro regine

AOSTA (qdn) Sarà una finale regionale speciale quella delle batailles des chèvres in programma domani, domenica 8 novembre, all’arena Croix-Noire di Aosta. La 29esima edizione si inserisce infatti all’interno del fitto programma della Foire des Alpes (vedi articolo correlato) che dovrebbe garantire la presenza di un pubblico molto più numeroso e variegato.

Al termine delle 12 eliminatorie disputatesi quest’anno, hanno conquistato il diritto di scendere in campo 216 capre (54 per ognuna delle 4 categorie in concorso), a cui si aggiungono le 4 regine in carica. Di queste ultime dovrebbero essere presenti le reines di prima categoria Bysance di Alex Chamois di Nus, di terza categoria Magneun di Cesare Marcato di Gignod e delle bime Vipère di Matteo Deval di Saint-Christophe (che naturalmente quest’anno combatterà in una delle categorie di peso) mentre sarà assente la regina regionale di seconda categoria del 2025 Merlo di Vittorio Berriat di Nus.

L’allevatore che presenterà più capi alla finale di domenica sarà anche quest’anno Alex Chamois di Nus, che ne ha qualificate ben 31; seguono Ilenia Boch di Aosta con 14, Patrick Bionaz di Brissogne con 12 e Nikolas Abram di Doues con 10; i Frères Vuillermin di Brusson, Giulio Malcuit di Challand-Saint-Anselme ed Etienne Naudin di Introd con 8; la società Cornaz-Chabod, i Frères Meccheri di Champdepraz e Cesare Marcato di Gignod con 6; Manuel Bagnod di Challand-Saint-Anselme, i Frères Contoz di Pollein, Denis Pastore di Valtournenche e Andrea Savioz di Gressan con 5; presentano 4 capre Gérard Cerise di Oyace, la società Chabloz-Marquis di Verrayes, Luca Champion di Emarèse, Alain Cunéaz di La Salle, Matteo Deval di Saint-Christophe, Marco Fragno di Charvensod, Ariane Malcuit di Challand-Saint-Anselme, Michel Rollandoz di Introd e Cristina Rosset di Morgex; con 3 capre ci sono i Frères Curtaz di Brusson e Alex Marchetto di La Salle; con 2 capre la società Bagnod Favre di Doues, Julien e Jasmine Bagnod di Challand-Saint-Anselme, Denis Barailler di Aosta, André Celesia di Pollein, Emanuele Chiarelli di Morgex, Erminia Cuaz di Doues, la famiglia Pascal di La Salle, i Frères Colosimo di Villeneuve, i Frères Machet di Torgnon, Julien Jacquemod di Valpelline, Arianne Marredda di Oyace, Nathan Pascal di La Salle, Roberto Spada di Donnas, Denis Voyat di Introd e Alex Yeuilla di Pollein; infine con 1 capra si presentano William Bosonin di Bard, Diego Castagna di Saint-Denis, Joel Chamois di Nus, Roger Contoz di Fénis, Elouan Diemoz di Introd, i Frères Diemoz di Saint-Christophe, i Frères Follin di Torgnon, i Frères Fragno di Pollein, i Frères Margueret di Etroubles, la società La Vache Folle di Roisan, Aline e Henry Péaquin di Doues, Xavier Perrin di Chambave, Federico Soraru di La Thuile, Giovanni Turcotti di Aosta e Gérard Zigliani di Arnad.

Per quanto riguarda i Comuni, il più rappresentato è naturalmente Nus con 32 capre seguito da Challand-Saint-Anselme con 19, Aosta con 17, Brissogne con 16, Doues e Introd con 15, Brusson e La Salle con 11, Pollein e Verrayes con 10 e Morgex con 7.

Il programma prevede le operazioni di pesatura dalle 8 alle 10 e l’inizio dei combattimenti alle 12.30; l’ingresso è gratuito.