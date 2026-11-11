«Le persone incontrate, le relazioni e gli insegnamenti ricevuti. Il patrimonio più importante di un’esperienza come questa»

AOSTA (btb) Luigi Bertschy ha affrontato il Consiglio Valle di giovedì scorso come una tappa obbligata e sicuramente non desiderata di un lungo impegno all’interno del Governo valdostano che ha chiuso, per ora, una fase importante di un’esperienza esperienza politica e amministrativa iniziata nel Comune di Hône ed arrivata ai vertici della Regione.

Che bilancio fa di questo percorso?

«È stato un percorso intenso, impegnativo e per molti aspetti straordinario. Ho avuto la possibilità di occuparmi di ambiti diversi, ma tutti legati da un obiettivo comune: migliorare le condizioni di vita delle persone e creare opportunità per la nostra comunità.

Sono stati anni nei quali abbiamo dovuto affrontare questioni difficili, talvolta molto delicate, e assumerci responsabilità importanti. Penso alla pandemia, alle difficoltà del sistema economico, alla chiusura della ferrovia e all’attivazione del servizio sostitutivo, tante tante sfide che hanno richiesto decisioni, capacità di ascolto e di trovare soluzioni anche in situazioni impreviste per far stare bene la nostra gente, la comunità.

Ho sempre ritenuto importante potere seguire i progetti con continuità. Avere la possibilità di lavorare per l’intera legislatura mi ha permesso di conoscere a fondo i problemi, di costruire relazioni, di approfondire le questioni e di accompagnare le iniziative non soltanto nella loro impostazione, soprattutto nella loro realizzazione.

Non tutto è riuscito come avremmo voluto e sono ancora tanti gli obiettivi da raggiungere. Come accade nella vita abbiamo ottenuto successi, soddisfazioni, ma anche difficoltà e criticità. Credo però di potere affermare di avere sempre affrontato il mio incarico con serietà e con la volontà di fare il meglio possibile per la Valle d’Aosta. Soprattutto, mi porto dietro le persone incontrate, le relazioni costruite e gli insegnamenti ricevuti. È questo, al di là dei singoli risultati, il patrimonio più importante di un’esperienza come questa».

In questi anni ha gestito deleghe molto diverse, confrontandosi con numerosi interlocutori. Qual è stato il metodo di lavoro che ha cercato di portare avanti?

«Ho sempre creduto in un metodo partecipato, inclusivo, basato sul confronto e sulla capacità di ascoltare. Il lavoro amministrativo viene condotto non soltanto attraverso le strutture che sono a disposizione, ma anche attraverso le relazioni che si costruiscono con enti locali, istituzioni, organizzazioni, imprese e, prima di tutto, con le persone.

Questo aspetto è stato particolarmente importante nel rapporto con il mondo delle imprese, di cui mi sono occupato. Credo che, per sostenere davvero un sistema produttivo, un’Amministrazione come quella regionale debba essere capace di comprenderne il linguaggio, i tempi, le difficoltà ed i bisogni. Non possiamo chiedere sempre alle imprese di adeguarsi ai tempi della pubblica amministrazione: dobbiamo anche noi essere capaci di avvicinarci alle loro esigenze, semplificando i percorsi ed offrendo risposte concrete e tempestive. Le imprese sono una parte fondamentale del tessuto economico e sociale della Valle d’Aosta e il nostro compito è creare le condizioni perché possano lavorare, investire e crescere.

Questo approccio ha richiesto un grande lavoro anche da parte delle strutture regionali, che ho sempre cercato di coinvolgere e responsabilizzare. Ho avuto la fortuna di incontrare dirigenti, funzionari e professionisti che hanno dimostrato competenza, disponibilità e un forte senso di responsabilità, anche nei momenti più difficili.

Sono convinto che i risultati migliori si raggiungano quando si riesce a costruire una visione condivisa e quando ciascuno, nel proprio ruolo, sente di essere parte di un progetto più grande. È il metodo che ho cercato di seguire e che considero uno degli aspetti più importanti di questi anni».

Guardando alle attività realizzate, quali sono gli interventi e i risultati che ritiene più significativi? E quali sfide restano aperte?

«Considero alcuni passaggi particolarmente significativi, anche perché hanno richiesto di affrontare problemi importanti senza rinunciare a progettare il futuro.

Nel settore dei trasporti abbiamo vissuto una fase storica, segnata dalla chiusura della linea ferroviaria e dalla necessità di organizzare un servizio sostitutivo in grado di garantire la mobilità di migliaia di persone. È stata una gestione complessa, ma non ci siamo limitati ad affrontare l’emergenza. Abbiamo continuato a lavorare sull’innovazione, introducendo la bigliettazione elettronica, nuove agevolazioni tariffarie, lo SPECIAL 20 e gli incentivi per la mobilità elettrica. Ora si apre una fase importante, con la prospettiva della linea ferroviaria elettrificata e il rinnovo degli appalti del trasporto pubblico locale e di quello dedicato alle persone con disabilità e dell’avvio dell’attività commerciale dell’aeroporto Corrado Gex. Sono convinto che nei prossimi anni potremo vedere miglioramenti significativi.

Un altro ambito nel quale abbiamo investito molto è quello degli impianti a fune, cercando di rendere sempre più performanti e competitive le nostre infrastrutture funiviarie. Abbiamo puntato a sostenere non soltanto i grandi comprensori, ma pure le stazioni più piccole, consapevoli che mantenere in funzione un impianto può significare garantire un’opportunità turistica, economica e sociale a un’intera comunità. La montagna non può essere considerata soltanto attraverso i grandi numeri: occorre avere attenzione anche per le realtà più piccole, che contribuiscono a mantenere vivi i territori. In questa direzione si inseriscono gli investimenti infrastrutturali e le iniziative per rendere lo sci più accessibile, come lo skipass a 50 euro per i giovani e lo sconto del 50 per cento per i valdostani.

Sul fronte del lavoro e della formazione abbiamo costruito strumenti per sostenere le persone nelle diverse fasi della loro vita professionale. Penso al progetto OVER58, ai percorsi di politica attiva, ai voucher di conciliazione e agli interventi a favore delle famiglie con disabili, ai percorsi di IeFP per i giovani. Sono misure che hanno un significato preciso: le politiche del lavoro devono occuparsi delle persone, soprattutto di quelle che incontrano maggiori difficoltà.

Per lo sviluppo economico e l’energia abbiamo lavorato alla costruzione di strumenti strategici come il Piano di sviluppo industriale e il Piano energetico ambientale regionale. Abbiamo inoltre avviato un importante percorso di valorizzazione dell’artigianato di tradizione, intervenendo sulla legge regionale, sulla classificazione e sui percorsi formativi, con l’obiettivo di dare nuove prospettive a un patrimonio che appartiene alla nostra identità.

A tutto questo si aggiungono il Piano regionale dei trasporti e i 2 Piani delle politiche del lavoro, strumenti di programmazione che hanno permesso di dare una direzione e una prospettiva alle nostre attività.

Naturalmente, rimane da fare ancora tanto. Ci sono progetti che abbiamo avviato e che dovranno essere portati a compimento, investimenti che produrranno risultati negli anni e opportunità che potranno essere colte. Credo sia importante non disperdere quanto costruito ed avere la capacità di proseguire con determinazione».

La sentenza sui limiti dei mandati ha avuto conseguenze importanti sull’assetto del Governo regionale a 1 anno dalle elezioni. Cosa sente di dover chiarire?

«Credo sia necessario ricostruire correttamente i fatti. La formazione del Governo all’inizio della legislatura non è stata una scelta azzardata, improvvisata o lasciata al caso. Prima di assumere le decisioni erano stati acquisiti 2 pareri giuridici autorevoli, entrambi favorevoli alla possibilità di ricoprire gli incarichi. La norma regionale del 2007 era stata concepita per disciplinare il limite dei mandati, prevedendo anche la possibilità di un terzo incarico in presenza di legislature precedenti di durata ridotta. Non poteva quella legge però affrontare e prevedere l’evoluzione del quadro politico che ha portato ad avere mandati brevi, segnato da crisi politiche e circostanze eccezionali e legislature che, come è accaduto durante la pandemia, sono durate meno di 2 anni e mezzo. I primi 2 mandati del percorso politico sono di durata inferiore ai 2 anni, il primo vale poco più di 1 anno, ritengo che questa particolare situazione non sia disciplinata dall’attuale norma. Detto questo però è ora di voltare pagina e di guardare avanti, non ho mai pensato che una vicenda istituzionale dovesse diventare una questione personale».

Ora il suo impegno proseguirà in Consiglio, nel ruolo di capogruppo dell’Union Valdôtaine. Quali saranno le sue priorità?

«Il mio impegno non si conclude, cambia il luogo dal quale continuerò a svolgerlo. Resto convinto che ci siano ancora tante opportunità da cogliere e molte questioni importanti da affrontare per la nostra regione. Dal Consiglio Valle continuerò a lavorare con la stessa passione e determinazione, mettendo a disposizione l’esperienza maturata in questi anni. Al nuovo assessore, Laurent Viérin, amico e amministratore competente, spetterà un compito importante: prendere in mano quanto avviato, approfondirlo, migliorarlo portando la sua visione e la sua esperienza. Ci sono dossier complessi e strategici che richiedono conoscenza, attenzione e capacità di guardare lontano.

Da parte mia il neo Presidente Marguerettaz e tutta la Giunta troveranno piena disponibilità al confronto e alla collaborazione perché non avrebbe senso disperdere competenze, relazioni e lavoro costruiti negli anni per una questione di ruoli o di incarichi. Credo che la politica debba sapere guardare oltre le singole persone e le singole esperienze di governo. Ciò che conta è la capacità di continuare a lavorare per la comunità, portando avanti i progetti utili e affrontando con serietà le nuove sfide.

In questi giorni ho ricevuto tante manifestazioni di vicinanza e di affetto. A tutte queste persone, e a chi mi ha sostenuto in questi anni, a chi ha sostenuto l’Union Valdôtaine nelle scorse elezioni regionali, voglio dire che il mio impegno continuerà con uguale determinazione e passione. È il modo più serio che conosco per onorare le istituzioni che rappresento e per rispettare la fiducia ricevuta da chi mi ha sostenuto e per il ruolo che la buona politica deve rivestire per fare progredire la nostra amata Valle d’Aosta».