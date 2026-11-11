La Foire des Alpes all’arena Croix-Noire. Tante iniziative dedicate a tutta la famiglia

AOSTA (qdn) Due giorni dedicati a tutta la famiglia per conoscere da vicino gli animali della fattoria e l’allevamento di montagna. E’ la Foire des Alpes, la grande manifestazione in programma oggi e domani, sabato 7 e domenica 8 novembre, all’arena Croix-Noire di Aosta e organizzata dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura in collaborazione con l’Association Régionale Eléveurs Valdôtains, l’Association Batailles des Chèvres e la Coldiretti Valle d’Aosta, insieme agli allevatori. Per una volta all’arena non saranno protagonisti i bovini bensì gli altri animali che caratterizzano l’allevamento valdostano: capre, pecore, cavalli, pony, muli, asini, conigli e alpaca.

La manifestazione apre al pubblico sia il sabato che la domenica a partire dalle 10.

E’ possibile visitare gli spazi dedicati agli animali, gli stand e le aree riservate alle dimostrazioni artigianali, tra cui la lavorazione del cuoio, la vannerie e la tosatura delle pecore.

Entrambe le giornate propongono numerose attività per famiglie e bambini. Dalle 10 alle 17 si svolgono laboratori dedicati alla lana, al legno e alla trasformazione del latte, oltre ad attività con giochi tradizionali in legno.

Tra le attività figurano i laboratori sulla filiera della lana curati da Les Tisserands, con la realizzazione di bracciali, arazzi e altri manufatti; le attività di tintura della lana di Fiorifiliecolori; i laboratori di falegnameria de L’Artisanà Vallée d’Aoste; «La magica officina del formaggio» dell’Institut Agricole Régional e le attività dedicate alla scoperta degli animali della Valle d’Aosta a cura del Corpo forestale valdostano. Partecipando alle diverse attività, i bambini possono completare il proprio “AgriPassaporto” e ricevere in omaggio la mascotte o un regalo speciale della Foire des Alpes.

Nel corso delle 2 giornate vengono inoltre organizzate passeggiate in carrozza e attività di battesimo della sella, per permettere a grandi e piccoli di avvicinarsi al mondo degli animali. Dalle 13 alle 16 è anche possibile provare l’esperienza del volo ancorato in mongolfiera e osservare dall’alto la manifestazione e l’arena Croix-Noire.

Oggi, sabato, dalle 10 alle 14, è prevista l’esibizione del gruppo «Le Nostre Valli», che accompagna i visitatori con il proprio repertorio musicale. Sempre oggi, dalle 13.30 alle 16.30, si svolgono le premiazioni della rassegna ovicaprina, con il coinvolgimento degli esperti dell’Arev.

Domani, domenica 8 novembre, la manifestazione riaprirà alle 10. Alle 11 si terrà la premiazione del concorso «Animali e pascoli creativi», dedicato alle scuole. Anche i visitatori potranno prendere parte all’iniziativa esprimendo la propria preferenza sugli elaborati in concorso.

Dalle 12.30 circa prenderanno il via i tradizionali combats de chèvres della finale regionale, che proseguiranno nel pomeriggio (vedi articolo correlato)

Per tutta la durata della manifestazione sono presenti il mercato dei prodotti agroalimentari locali curato dalla Coldiretti Valle d’Aosta, e un’esposizione di campani.

Per il pranzo sono disponibili 2 aree dedicate alla ristorazione: nel padiglione esterno viene proposto un menu dedicato al settore ovicaprino, mentre all’interno dell’arena, allo stand dell’Arev, è possibile degustare hamburger preparati con carne “valdonostrana”.