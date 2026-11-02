Fondazione Montagna sicura: una ricerca scientifica sulla prevenzione degli incidenti in valanga

La Fondazione Montagna sicura di Courmayeur promuove un importante studio scientifico per comprendere il comportamento di scialpinisti e freerider, con l’obiettivo di sviluppare strumenti di prevenzione degli incidenti da valanga sempre più efficaci e vicini alla realtà.

Chi stiamo cercando: la ricerca si rivolge a scialpinisti e freerider esperti, siano essi professionisti o appassionati, che praticano l’attività con costanza. Il requisito indicativo è di almeno 20 uscite a stagione. Il loro punto di vista diretto è fondamentale per aiutare a mappare le dinamiche decisionali in ambiente innevato.

Come si svolge il progetto e l’impegno richiesto: lo studio si svilupperà nell’arco di 3 stagioni invernali (dal 2026/2027 al 2028/2029). L’impegno richiesto è minimo e pensato per integrarsi perfettamente con le normali uscite in montagna.

Riservatezza assoluta: La partecipazione è totalmente anonima e gestita tramite pseudonimo. La ricerca non ha lo scopo di giudicare le scelte individuali dei partecipanti, ma esclusivamente di analizzare i dati aggregati per individuare i comportamenti ricorrenti e migliorare la formazione.

Come partecipare: chi desidera dare il suo contributo alla cultura della sicurezza in montagna, puoi manifestare il relativo interesse compilando l’apposito modulo online.

Per accedere al modulo è necessario autenticarsi con il proprio indirizzo e-mail. Nel campo “Partner”, ricordati di selezionare Fondazione Montagna sicura.