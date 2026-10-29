Da lunedì 2 novembre chiusura invernale del colle del Piccolo San Bernardo

L’Anas ha comunicato che a partire dalle 11 di lunedì prossimo, 2 novembre, il colle del Piccolo San Bernardo sarà chiuso al traffico per la stagione invernale. Il provvedimento è stato concordato con l’Ente gestore francese che ha competenza sul proseguimento del collegamento internazionale oltre il confine di Stato.

In Valle d’Aosta, la chiusura sarà in vigore dal bivio per Les Suches (km 152,150) fino al confine con la Francia (km 156,346).

Con la chiusura al traffico della statale 26 saranno smontate le barriere laterali e la segnaletica verticale che rischiano di essere compromesse da slavine e valanghe. La rimozione agevolerà inoltre le operazioni di sgombero neve propedeutiche alla riapertura, prevista in primavera.

Per la stagione invernale la società Funivie Piccolo San Bernardo assumerà la gestione di una parte dell’area su cui si sviluppa il tracciato della statale 26 che diviene parte integrante del comprensorio sciistico fino all’avvio delle operazioni di riapertura.