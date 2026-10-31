I principali provvedimenti della Giunta regionale di venerdì 30 ottobre

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta ha concesso al Comune di Bionaz un contributo di 6.221 euro a titolo di concorso alle spese sostenute per gli interventi urgenti finalizzati ad assicurare soccorso e assistenza alla popolazione colpita dagli eventi temporaleschi del 19 agosto 2025.

ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICHE IDENTITARIE

Ai sensi della specifica legge regionale sono stati concessi contributi a favore di istituzioni ed enti ecclesiastici per il restauro di beni culturali architettonici e storico-artistici di loro proprietà, sulla base delle domande ancora giacenti nel primo semestre 2026, per un importo complessivo di 934.641 euro.

La Giunta ha approvato l’integrazione delle campagne di sensibilizzazione sostenute dalla Regione attraverso l’illuminazione dei propri siti istituzionali. Il provvedimento fa seguito alla richiesta dell’Associazione Banco Alimentare della Valle d’Aosta per l’illuminazione in arancione della Porta Praetoria nelle serate di venerdì 13 e sabato 14 novembre, in occasione della Colletta alimentare.

Inoltre sono stati deliberati i criteri per l’erogazione dei finanziamenti agli Enti locali per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, per un importo massimo di 8 milioni di euro, in modo che sia possibile procedere alla pubblicazione del bando per l’acquisizione delle candidature e la creazione della graduatoria in base alla quale verranno assegnate le risorse disponibili.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÁ SOSTENIBILE

La Giunta regionale ha riproposto, per il biennio 2027-2028, la misura “Over 58”, destinata all’inserimento in attività di pubblica utilità di persone disoccupate con almeno 58 anni di età, residenti in Valle d’Aosta e prive di ammortizzatori sociali, con l’obiettivo di favorirne l’accompagnamento alla pensione attraverso progetti promossi da Comuni e Unités des Communes, nei settori dell’ambiente, della cultura, del turismo e dei servizi alla persona. L’intervento dispone di una dotazione complessiva di oltre 1 milione di euro.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stato approvato un progetto di comunicazione dell’immagine turistica della Valle d’Aosta per il periodo novembre-dicembre 2026, da realizzarsi attraverso la notorietà ed i canali di comunicazione di 16 atleti tesserati per la Federazione Italiana Sport Invernali ed inseriti nelle squadre A delle rispettive discipline.