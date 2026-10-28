CVA ricerca personale da assumere

La CVA ha indetto una selezione finalizzata all’individuazione di 2 risorse, categoria professionale operaio, da adibire a mansioni di manutentore con compiti di guardiania, con contratto a tempo indeterminato.
Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o di un titolo di studio superiore. Le domande di partecipazione devono pervenire entro le 16 di mercoledì 11 novembre 2026. Il bando è reperibile sul sito al seguente indirizzo: https://www.cvaspa.it/lavora-con-noi
Per procedere alla compilazione della domanda, si può accedere al sito della CVA nell’apposita sezione dedicata agli avvisi di ricerca di posizione e cliccare su “domanda di partecipazione”: https://www.cvaspa.it/lavora-con-noi