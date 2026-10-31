Ivery Vertical: successi di Matteo Lovera e Chiara Giovando

La terza edizione dell’Ivery Vertical di oggi, sabato 31 ottobre, con 75 classificati, è stata vinta da Matteo Lovera e Chiara Giovando. La gara da Pont-Saint-Martin al villaggio di Ivery, con partenza a cronometro e un concorrente ogni 10 secondi, aveva un percorso di 3,175 chilometri con 330 metri di dislivello.

Marco Lovera dell’Atletica Saluzzo ha fermato il cronometro sul tempo di 17’48”, precedendo di 59” Enzo Mersi e di 1’32” Roberto Giachino, con quarto Andrea Bernabè della Monterosa Fogu a 1’48” e quinto Davide Nicco del Pont-Saint-Martin a 2’07”.

Settima assoluta Chiara Giovando del Pegarun in 20’49”, con 1’11” di vantaggio su Tania Rosa del Pont-Saint-Martin (12esima assoluta), poi terza a 1’37” Laura Savant Levra, quarta a 3’25” Federica Spadafora altra atleta del Pont-Saint-Martin e quinta Giuseppina Feo a 3’’28”.