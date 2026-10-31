“Prospettive Divergenti”, rassegna di film per celebrare l’80esimo anniversario del voto alle donne in Italia

Nel quadro delle celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione, della Resistenza e dell’Autonomia della Valle d’Aosta l’Anpi regionale, il Coordinamento Donne Spi CGIL Valle d’Aosta, Dora Donne e l’Associazione Diritto al Futuro propongono la quarta edizione di “Prospettive divergenti”, una rassegna di film che, quest’anno, intende celebrare pure l’80esimo anniversario del primo voto delle donne in Italia.

Le proiezioni avranno luogo nella sala conferenze della biblioteca Bruno Salvadori di Aosta alle 17.30 ad ingresso gratuito martedì 3 novembre con “Suffragette” film del 2015 di Sarah Gavron, martedì 10 con “A War on Women” del 2026 di Raha Shirazi e martedì 17 novembre con “La candidata ideale” del 2019 di Haifaa Al Mansour. Al termine delle proiezioni, come di consueto, vi sarà spazio per il dibattito.

“Suffragette” è un film drammatico del 2015 diretto da Sarah Gavron che racconta la nascita del primo movimento femminista a Londra e la dura lotta delle donne per ottenere il diritto di voto.

Il documentario “A War on Women” del 2026, diretto da Raha Shirazi e uscito in Italia con il patrocinio di Amnesty International, ripercorre 50 anni di resistenza femminista in Iran partendo dalle proteste del 2022 nate dopo la morte di Mahsa Amini. L’opera intreccia le storie e le testimonianze dirette di 7 attiviste per mostrare come la rivolta affondi le radici in decenni di opposizione al regime teocratico.

Il film “La candidata ideale” del 2019, con regia di Haifaa Al Mansour, racconta la storia di Maryam, una giovane e determinata dottoressa che lavora in Arabia Saudita e che, per protesta e per un errore casuale, decide di candidarsi alle elezioni del consiglio comunale.