I principali provvedimenti della Giunta regionale di lunedì 10 novembre

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA E POLITICHE GIOVANILI

Sono state approvate la proroga di un anno, a decorrere dal 14 novembre 2026, della convenzione tra la Regione e il Coordinamento solidarietà Valle d’Aosta-CSV Onlus per la realizzazione e gestione del progetto “Cittadella della Bassa Valle” nonché della scadenza della concessione gratuita dell’unità immobiliare di proprietà regionale nel complesso edilizio ”ex Brambilla” di Verrès, quale polo di aggregazione per i giovani.

ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICHE IDENTITARIE

Sono state stabilite le modalità di trasferimento di un finanziamento straordinario al Convitto regionale Federico Chabod di Aosta di 500.000 euro per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria della sua sede, tra i quali in particolare gli interventi sulle facciate, la sostituzione dei serramenti e la realizzazione di un nuovo ascensore.

La Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento delle misure di coordinamento e di controllo della spesa per l’anno 2026 dell’Università della Valle d’Aosta e un’integrazione di 70.000 euro al finanziamento annuo per l’attivazione di una nuova iniziativa didattica nel segmento dell’alta formazione universitaria.

Inoltre è stata verificata la possibilità di pervenire a un accordo di programma con il Comune di Aosta per la realizzazione di una nuova palestra a servizio delle scuole superiori da realizzare nell’area da acquistare situata all’angolo delle vie Chambéry e Lys. L’investimento totale previsto è pari a 7 milioni e 147 mila euro.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato il bando pubblico per partecipare al Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2026. Le domande si presentano dall’11 gennaio al 31 marzo 2027, esclusivamente online, tramite una piattaforma informatica dedicata. L’importo stanziato è di 5 milioni e 349 mila euro. Rispetto al bando 2025, il contributo da erogare è stato aumentato per favorire chi rientra nelle fasce ISEE più basse.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

La Giunta ha approvato una modifica alle disposizioni attuative del “Bando neoimpresa” per favorire il completamento dei percorsi di avvio d’impresa già intrapresi nel 2026. In particolare, il provvedimento consente ai partecipanti che abbiano concluso la fase di accompagnamento alla definizione del progetto imprenditoriale, ma che non siano riusciti ad avviare l’attività entro il termine del 15 novembre 2026, di accedere comunque alle successive misure di sostegno, a condizione che l’inizio dell’attività avvenga entro sei mesi dalla consegna del business plan

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Sono state infine deliberate le disposizioni applicative per la concessione, per l’anno 2026, di un’integrazione di 25 mila euro al finanziamento corrente previsto a favore dell’Unione valdostana guide di alta montagna-UVGAM, necessaria a far fronte alle maggiori spese derivanti dall’assunzione di personale a tempo determinato.