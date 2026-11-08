Per l’Hockey Aosta la nona vittoria arriva al supplementare

Nona vittoria in 9 gare per l’Hockey Aosta, ma questa volta a Canazei è stato necessario il supplementare per decidere la vincente tra il locale Fassa e gli ospiti. Sabato 7, i 300 spettatori presenti hanno assistito a un match equilibrato e ricco di emozioni, con i trentini spesso in attacco e capaci di partire subito arrembanti, passando in vantaggio al 4’52” con Enricomatteo Pais De Gabriel e raddoppiando al 7’12” con Andrii Mikhnov. Prima della chiusura del tempo, al 17’50” Mattia Mocellin riusciva ad accorciare in superiorità numerica e con l’Aosta a continuare a spingere al 19’01” arrivava in pari del capitano Dmytro Nimenko.

Nel secondo periodo i Gladiators tenevano bene e al 35’19” era ancora Mocellin ad infilare la porta locale, con il Fassa che rispondeva subito con 3 azioni da gol, l’ultima delle quali finalizzata al 39’11” da David Sibilevych. Il terzo drittel si apriva con l’espulsione di Totte Moberg ma nonostante ciò l’Aosta reggeva, rischiando qualcosa negli ultimi minuti.

Conclusi i tempi regolamentari sul 3 a 3, i Gladiators iniziavano il supplementare in attacco e dopo soli 33 secondi Vladyslav Lysenko chiudeva la gara.

Con la conquista di 2 punti dei 3 in palio l’Hockey Aosta è salito a 26, inseguito a 24 punti dal Caldaro che ha vinto in casa 4 a 3 contro l’Alleghe. Nel prossimo turno del campionato di serie B dell’Hockey Italian League i Gladiators sabato 14 novembre ad Aosta alle 20 affronteranno proprio l’altoatesino Caldaro in una gara si annuncia di grande interesse.

A precedere il confronto al vertice sarà il primo turno della Coppa Italia per i Gladiators ammessi direttamente ai quarti: giovedì 12 a Cavalese ad attenderli alle 20.30 il Valdifiemme con ritorno in programma giovedì 19 alle 20 al Palaghiaccio di Aosta.