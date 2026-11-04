Una poltrona che scotta, 8 presidenti in 10 anni

AOSTA (fci) Con Aurelio Marguerettaz saranno 8 i presidenti che hanno guidato la Regione negli ultimi 10 anni, dalla quattordicesima legislatura all’ultima, la diciassettesima, dal 2016 ad oggi. Il primo di questa serie è Augusto Rollandin: il suo incarico inizia il 10 giugno del 2014 e termina il 10 marzo del 2017, dopo una crisi di governo culminata in una mozione di sfiducia costruttiva, che porta a governare Stella Alpina, con Pierluigi Marquis che però si dimette l’11 ottobre 2017 dopo l’apertura di un fascicolo per presunta calunnia proprio nei confronti del suo predecessore, in seguito al ritrovamento di 25mila euro nel cassetto di una scrivania dell’ufficio di presidenza. La posizione di Pierluigi Marquis viene stralciata poco dopo dalla Procura. E’ quindi la volta di Laurent Viérin, che dal 13 ottobre 2017 rimane a capo della Giunta fino al 25 giugno 2018 quando per la prima volta nella storia della Valle d’Aosta la maggioranza elegge una donna Presidente, Nicoletta Spelgatti, della Lega, che però lascia l’incarico il 10 dicembre dello stesso anno, sfiduciata con 18 voti su 35.

Viene così eletto Antonio Fosson, a capo di una nuova maggioranza autonomista con Pour Notre Vallée. Presidente per poco più di 1 anno dal 10 dicembre 2018 al 16 dicembre 2019 quando arrivano le dimissioni volontarie a seguito dell’inchiesta Egomnia, che ipotizzava lo scambio elettorale politico-mafioso alle Regionali del 2018: anche qui, il fascicolo viene archiviato. Presidente della Regione facente funzione dal 16 dicembre 2019 al 19 ottobre 2020 è proprio Renzo Testolin al suo «primo giro». Successivamente si insedia Erik Lavevaz, che governa in piena pandemia dal 21 ottobre 2020 al 25 gennaio 2023, fino alle dimissioni per un impasse politica. Renzo Testolin è di nuovo Presidente dal 2 marzo 2023 al 25 ottobre 2025 e poi il più votato dell’Union nel 2025, eletto presidente il 6 novembre 2025 dalla maggioranza composta anche da Autonomisti di centro e Forza Italia, fino alla decadenza martedì 27 ottobre.