Tutti pazzi per la sfida del “FantaReines”

AOSTA (qdn) Le batailles de reines sono una cosa seria ma un po’ di divertimento non guasta! Ecco quindi il “FantaReines”, la grande novità di questa 69esima finale regionale. Si tratta di una “App” creata da 3 insegnanti dell’Institut Agricole Régional – Maurizio Borbey, Simone Franceschelli e Fabien Bionaz – che permette di giocare a una sorta di “Fantacalcio” ma con le bovine al posto dei giocatori.

Il gioco è completamente gratuito e non sono previsti premi in denaro: ogni partecipante ha a disposizione 250 crediti con i quali può comporre la propria stalla formata da 12 bovine. Il “mercato” degli acquisti chiuderà domenica alle 10. In seguito le “stalle” non potranno più cambiare e tutti potranno vedere quelle degli altri.

Naturalmente il “prezzo” di ogni bovina dipende dalle sue possibilità di vittoria, con un particolare “peso” per il palmarès e il piazzamento nella battaglia di qualificazione (una reina di concorso vale automaticamente almeno 30 crediti, la seconda ne vale 20 e le terze 10). La più costosa è – neanche a dirlo – Farchetta, che da sola costa 70 “crediti”. Segue Suisse con 64. Bisogna quindi essere abili a spendere bene per non trovarsi con la stalla mezza vuota dopo aver voluto strafare con le prime bovine.

A seconda del posizionamento alla finale, ogni reina guadagnerà punti e farà salire in classifica il suo proprietario virtuale. Nel dettaglio, una bovina eliminata ai sedicesimi farà 2 punti, agli ottavi 4, ai quarti 8, in semifinale 12; la finalista perdente varrà 18 punti mentre la reina di categoria permetterà ai suoi proprietari di accumularne ben 25. Una reina che batte una regina regionale prenderà 2 punti di bonus, una che batterà una vincitrice del Combat du Deuxième Veau 1 punto di bonus. La classifica si aggiornerà in tempo reale a ogni combattimento creando un ulteriore motivo di interesse sugli spalti della Croix-Noire. Il giorno della finale l’andamento della gara potrà pure essere proiettato sul maxischermo dell’arena: si vedranno il nome della stalla, il “nickname” del giocatore e i suoi punti. Per giocare (bisogna avere almeno 14 anni compiuti) il sito internet è https://fantareines.vercel.app/. A ieri, venerdì, risultavano già attive quasi 1.400 iscrizioni.

«Le batailles non sono un patrimonio chiuso ma una passione che sa parlare anche alle nuove generazioni. – dichiara il presidente dell’Association Amis des Batailles de Reines Roberto Bonin – Il FantaReines è un ponte intelligente tra la scuola e l’arena: avvicina i giovani al mondo delle reines con il linguaggio che conoscono meglio, senza tradire lo spirito autentico della manifestazione».