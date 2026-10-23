Dal pomeriggio di oggi, venerdì 23 ottobre, a causa di una fase di maltempo con precipitazioni nevose in quota, l’Ente gestore francese ha disposto la chiusura del Colle del Piccolo San Bernardo lungo il versante di competenza. Per effetto di tale decisione anche l’Anas chiude temporaneamente al traffico la parte terminale della statale 26 della Valle d’Aosta fino al valico. Tale chiusura interessa gli ultimi 4 chilometri di strada dal bivio di Les Suches sino al confine di Stato. La riapertura del Colle del Piccolo San Bernardo al traffico è prevista alle 11 di lunedì 26 ottobre.
L’Anas ha programmato la chiusura temporanea al transito del Colle del Piccolo San Bernardo
Redazione · Pubblicato il
1 minuto di lettura
Leggi anche
Regione
Cogne Acciai Speciali, la crisi è grave: allarme dei sindacati per uno stop della produzione a novembre e dicembre
AOSTA (fci) C’è una «concreta possibilità che negli ultimi 2 mesi dell’anno l’intera azienda rimanga significativamente priva di lavoro». Lo scrivono i sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil, Savt e Uilm…
Regione
Aspettando il verdetto, in tre disponibili alla successione
AOSTA (fci) Martedì scorso, 13 ottobre, l’udienza è terminata poco prima di mezzogiorno, con la Corte d’Appello che ha trattenuto la causa in decisione, il che significa che si attende…
Regione
Aosta-Milano senza cambi: il treno diretto potrebbe partire entro giugno 2027
AOSTA (fci) La Giunta regionale ha approvato il Protocollo d’Intesa con la Regione Lombardia per avviare una prima fase di collegamenti ferroviari regionali diretti tra Aosta e Milano e per…