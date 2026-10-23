23 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 15:10

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L’Anas ha programmato la chiusura temporanea al transito del Colle del Piccolo San Bernardo

Redazione Pubblicato il

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Dal pomeriggio di oggi, venerdì 23 ottobre, a causa di una fase di maltempo con precipitazioni nevose in quota, l’Ente gestore francese ha disposto la chiusura del Colle del Piccolo San Bernardo lungo il versante di competenza. Per effetto di tale decisione anche l’Anas chiude temporaneamente al traffico la parte terminale della statale 26 della Valle d’Aosta fino al valico. Tale chiusura interessa gli ultimi 4 chilometri di strada dal bivio di Les Suches sino al confine di Stato. La riapertura del Colle del Piccolo San Bernardo al traffico è prevista alle 11 di lunedì 26 ottobre.

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