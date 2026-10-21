Il Gruppo Folkloristico di Gressoney è stato grande protagonista in Spagna

GRESSONEY-SAINT-JEAN (qdn) Per la prima volta nella sua storia il Gruppo Folkloristico di Gressoney ha portato le sue esibizioni e i suoi bellissimi costumi in Spagna. E’ accaduto da giovedì 8 a domenica scorsa, 11 ottobre, quando il Greschoney Trachtengruppe ha partecipato – insieme a un’altra quindicina di compagini provenienti da tutto il mondo – al Costa Barcelona International Folk Festival, a Malgrat de Mar, sulla Costa Brava. «Abbiamo proposto due esibizioni, il venerdì e la domenica. – racconta il presidente Amando Barell – E’ stato bello potersi confrontare con gruppi provenienti da tanti paesi del mondo e fare conoscere anche in Spagna e a un pubblico così numeroso la nostra cultura walser e il nostro costume». All’uscita hanno preso parte 28 componenti, tra i quali anche 4 giovanissime ragazze appena entrate nel gruppo adulti: Hélène D’Andrea, Amélie Rial, Stefania Rial e Karen Gaspard. «Per loro era la prima uscita all’estero e hanno rappresentato il gruppo in modo ottimale! Siamo fieri di loro e di tutti i partecipanti!» conclude Amando Barell.