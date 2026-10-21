Elezioni ad Ayas, sfida tutta al femminile. Ecco i nomi dei candidati delle due liste

AYAS (mes) La prima a scoprire le carte è stata Elena Becquet, 53 anni, albergatrice, presidente del Consorzio turistico Val d’Ayas Monte Rosa, che nella mattinata di ieri, venerdì, ha svelato i componenti della sua lista “Ayas pè Oùei è pè Demàn” (“Ayas per oggi e per domani”) a partire dal candidato vice sindaco Diego Merlet, imprenditore edile di 60 anni. Gli altri componenti che correranno per un posto in consiglio comunale sono Paola Battistin, Gabriele Bosonin, Herman Buchan, Liliana Burgay, Monica Chasseur, Jordi Favre, Ivana Gaillard, Pietro Gugliada, Elia Obert, Jean-Noel Origone, Marco Perono e Pierre Vicquery.

Tra i punti salienti del programma, Elena Becquet indica l’ascolto, la comunicazione e un dialogo costruttivo con gli abitanti, per capire le esigenze del territorio. Inoltre: la viabilità, un problema da affrontare che riguarda non solo Champoluc e Antagnod, ma tutti i villaggi; il coinvolgimento dei giovani under 30 nella vita pubblica del paese, la tutela del patrimonio idrico e il mantenimento dell’identità culturale, con il contributo delle associazioni locali.

Un paese vivo tutto l’anno, non soltanto durante le settimane di maggiore affluenza turistica. È da qui che prende il via “Ripartire da Ayas”, la lista che si presenta alle elezioni comunali di domenica 15 novembre con Lorenza Collé candidata sindaca e Claudio Obert nel ruolo di candidato vice sindaco. Lorenza Collé, residente a Champoluc, è un’ex imprenditrice nel settore turistico. Claudio Obert vive ad Antagnod ed è già dipendente del Comune di Ayas.

Questi i nomi degli altri candidati: Valeria Bona, Marco Brunod, Giulio Ghirardo, Jean Claude Maresca, Marzia Mosca, Franco Obert, Alina Piazza, Federico Scotti, Nikola Thomas e Isabella Zecca. La lista verrà presentata nella mattina di oggi, sabato 17 ottobre.

«Il nostro gruppo unisce persone nate nella vallata e nuovi residenti che hanno scelto Ayas come casa. – si legge nella presentazione – I candidati portano esperienze diverse, dal turismo al commercio, dalla consulenza organizzativa alla cultura locale. L’obiettivo è riportare in Consiglio comunale una voce alternativa, fatta di informazione, partecipazione, confronto e proposte. Il programma nasce dal confronto tra i candidati e con molti cittadini e ruota attorno a un’idea: un’Ayas viva tutto l’anno, non solo nelle settimane di punta».

Nel frattempo, il sindaco uscente Alex Brunod, dopo 10 anni alla guida del Comune, qualche giorno fa ha annunciato ufficialmente la decisione, che era già nell’aria, di non ricandidarsi. «È una decisione maturata con grande attenzione e non senza emozione. – scrive Alex Brunod in una nota – In questi 10 anni ho amato profondamente il ruolo di Sindaco e ho cercato di svolgerlo dando tutto me stesso, con impegno, passione e senso di responsabilità, sempre con l’obiettivo di fare il meglio per il nostro Comune e per la nostra comunità. Ayas è un territorio straordinario, al quale sono profondamente legato. Avere avuto l’opportunità di rappresentarlo è stato per me un privilegio e un immenso motivo di orgoglio. Porterò sempre con me le esperienze vissute, gli incontri, i progetti realizzati e anche le difficoltà che abbiamo affrontato insieme. Oggi sento di essere arrivato al termine di un percorso molto intenso. Ritengo giusto e responsabile lasciare spazio a una persona che possa mettere a disposizione dell’Ente nuove energie, entusiasmo e idee, per la gestione dell’oggi e l’impostazione del domani. Desidero ringraziare sinceramente tutte le persone che hanno condiviso con me questo lungo percorso amministrativo».

Alessandra Merlo