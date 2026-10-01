Presentazione al pubblico della Saison Culturelle 2026/2027 lunedì 12 ottobre

Lunedì 12 ottobre prossimo, alle 18, l’Assessorato dell’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie presenterà al Teatro Splendor di Aosta la programmazione della Saison Culturelle 2026/2027.

Dopo la consueta illustrazione del calendario della rassegna, andrà in scena lo spettacolo “Virtual Reality – Teatro fisico per tempi digitali” del quartetto ucraino Dekru, prodotto da Mosaico Errante. Si tratta di uno show di virtuosismo corporeo nel quale il concetto di “realtà virtuale” assume 3 significati che si intersecano tra loro: virtuale è la realtà dei dispositivi tecnologici che usiamo quotidianamente. Ma lo è anche quella creata dalla pantomima, che riesce a far vedere cose che non ci sono. La realtà virtuale è infine anche quella che ogni spettatore costruisce nella sua mente, interpretando a suo modo ciò che ha di fronte. I Dekru sono considerati gli eredi spirituali del Maestro Marcel Marceau. Vincitori al Festival di Clown e Mimi di Odessa, con il loro linguaggio universale questi artisti hanno divertito e commosso centinaia di città nei paesi di tutto il mondo e sono stati scelti per esibirsi durante l’Udienza di Papa Francesco per il Giubileo dello Spettacolo Popolare.

Lo spettacolo è una produzione Mosaico Errante, compagnia che si occupa di portare l’arte e la tradizione dello spettacolo popolare nei teatri di tutta Italia e nel mondo, distribuita in esclusiva mondiale da Circo e dintorni. L’ingresso in sala è libero fino ad esaurimento posti, a partire dalle 17.30.