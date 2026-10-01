“Rally Valle d’Aosta”: dimissioni del direttivo di Acva Sport

Dimissioni in blocco per il direttivo di Acva Sport, la costola dell’Automobile Club Valle d’Aosta che si occupa delle manifestazioni e in particolare dell’organizzazione del “Rally Valle d’Aosta”.

Eric Macori, presidente dallo scorso febbraio, subentrato al dimissionario Marco Fiore, ha rinunciato e con lui si sono dimessi gli altri membri del direttivo Raimondo Barrel, Giulia Conti e Mauro Grange.

Da quanto emerso a motivare le dimissioni sarebbero state delle divergenze tra i dirigenti di Acva Sport e quelli dell’Automobile Club regionale.