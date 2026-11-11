In ricordo della maestra Bovard di Saint-Pierre (vedi articolo correlato) la pluriclasse di La Charrère, anno scolastico 1974-1975, con da sinistra in piedi Giuseppina Gerbelle nota a tutti appunto come la maestra Bovard, Patrizia Domaine, Cinzia Chappuis, Fulvio Bovard figlio della maestra, Danilo Lale Murix, Marino Belli e Raimondo Paillex, in basso Gabriella Luboz, Josette Bovard l’altra figlia della maestra, Renata Chappuis, Sabina Pellissier e Roberta Domaine.
Foto d’Antan 07/11/2026
Redazione · Pubblicato il
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