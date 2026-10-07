Biodanza, oltre a Saint-Christophe incontri anche a Saint-Vincent

SAINT-VINCENT (brx) Una interessante novità riguardante tutti gli appassionati e praticanti di Biodanza della Valle d’Aosta sarà attivata da venerdì 16 ottobre.

Da quella data e con frequenza settimanale, oltre al consueto appuntamento del giovedì che si terrà sempre al Centro Biodanza in Località Grand Chemin di Saint-Christophe alle 19.45, si avrà la nuova possibilità di una “vivencia” ogni venerdì dalle 20 a Saint-Vincent alla Sala della Bocciofila.

La pratica della Biondanza è accessibile anche a chi non l’abbia ancora mai sperimentata e i benefici in termini psicofisici sono da tempo ampiamente riconosciuti.

Il contributo di partecipazione a ciascuno di questi incontri è di 15 euro.

Per altre informazioni e per iscriversi si può contattare Beatrice Udali telefonando al numero 335 7780415.