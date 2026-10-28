Castagnata solidale a Saint-Christophe, un altro successo: devoluti 3.235 euro a favore della Diapsi

SAINT-CHRISTOPHE (qdn) Ha riscosso un notevole successo sabato scorso, 17 ottobre, l’annuale Castagnata della Solidarietà organizzata a Saint-Christophe dalla Biblioteca comunale con la partecipazione del Gruppo Alpini – alle prese con la cottura delle castagne – del Comitato del Forno di Sorreley in occasione della giornata del Pan Ner, dei plessi scolastici con l’esposizione dei lavoretti creati apposta per la manifestazione, del Carnevale di Sorreley, della Parrocchia e delle famiglie che hanno invaso l’area di fronte al Municipio offrendo dolci prelibati a tutti. Per l’occasione ha presentato le proprie iniziative di volontariato l’associazione Diapsi Valle d’Aosta – Difesa Ammalati Psichici – alla quale è poi stato devoluto il riscontro delle offerte raccolto nel pomeriggio che ammonta a 3.235 euro.

«Ringrazio tutti quanti hanno partecipato e collaborato con l’Amministrazione comunale e diamo appuntamento l’anno prossimo per ripetere questa bella manifestazione all’insegna della solidarietà e della convivialità con tanti bambini che sono il futuro e ci danno speranza. – commenta il sindaco di Saint-Christophe Paolo Cheney – A nome dell’Amministrazione comunale un grande grazie a tutti».