La Giornata Missionaria Mondiale, gli eventi previsti nella nostra regione

AOSTA (fci) «Uno in Cristo, uniti nella missione» è il tema scelto da Papa Leone XIV per la Giornata Missionaria Mondiale 2026 che si celebrerà domani domenica 18 ottobre.

«La prima responsabilità missionaria della Chiesa è rinnovare e mantenere viva l’unità spirituale e fraterna fra i suoi membri», dice il Papa nel suo messaggio.

Questo invito risulta particolarmente significativo nell’anno in cui ricorre il Centenario dell’istituzione della Giornata Missionaria Mondiale che dal 1926, per volontà di Papa Pio XI, si celebra nella penultima domenica di ottobre in tutte le Chiese del mondo. È la giornata della «cattolicità» e della «solidarietà universale» tra le Chiese sparse in tutto il mondo. È la Giornata in cui tutti i credenti in ogni angolo del mondo, convocati attorno alla figura di Gesù, primo missionario, pregano e offrono la loro solidarietà per le missioni. E sono diversi gli appuntamenti previsti anche nella nostra regione. A partire dalla veglia per il dono della missione oggi sabato 17 ottobre al Santuario di Maria Immacolata di Aosta, dalle 20.30 a cura del Centro Missionario Diocesano e Migrantes della Diocesi di Aosta. E’ previsto anche un incontro diocesano di formazione venerdì 23 ottobre dalle 20.30 al Cinéma Théâtre de la Ville ad Aosta con la presentazione del documento “Radicati e costruiti in Cristo – Linee di orientamento per l’attuazione del Documento di sintesi del Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia”. Relatore il cardinale Roberto Repole, Arcivescovo Metropolita di Torino e Vescovo di Susa, Presidente della Conferenza Episcopale Piemontese.