Farchetta va a caccia dell’inedito pokerissimo. Merlitta, Shakira e le altre per contrastarla

AOSTA (fc2) In terza categoria c’è grande equilibrio e sono una decina le potenziali candidate a spodestare sua maestà Farchetta. La reina di Nus di Lorenzo Rosset punta al record e al quinto successo consecutivo. Bisognerà vedere, al di là dell’età – 10 anni a fine dicembre -, quanto inciderà ciò che è accaduto in stalla ad agosto quando si è ferita al muso, sotto l’occhio: la cucitura è riuscita ma bisognerà capire se ne risentirà o meno, magari subendo cornate in quel punto. Poi è lotteria con la società La Borettaz di Gressan che nel rispetto delle grandi tradizioni di Anti Joux ed eredi punta non poco su Shakira. C’è chi vedrebbe bene un’altra regina che arriva dalle montagne di Nus come Merlitta di Silvia Balicco e Joseph Patruno: bisognerà vedere se riuscirà a portare i colpi giusti come il grande campione di boxe, nonno di uno dei 2 allevatori, Gigi Patruno. Poi a nutrire chances sono in tanti: dai Quendoz con Tormenta (seconda alla Regionale 2025), a Sabina Pellissier con Biarritz, ad Aurelio Crétier con Bambinò, a Dario Betemps con Samba fino a Patrick Grimod con Voleine o ai Frères Grimod con Reinon. Il numero da piazzare accanto all’1 di Suisse e al 124 di Farchetta più che mai tra le bovine leggere non è facile da individuare.