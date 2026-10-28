Alla Festa del Cinema di Roma la presentazione del documentario dedicato a Federica Brignone

AOSTA (fc2) Al Festival del Cinema di Roma a presentare il documentario “Federica l’ultima Olimpiade” la campionessa di La Salle Federica Brignone, con al fianco il fidanzato James Mbaye e il fratello Davide, è sfilata mercoledì scorso – 21 ottobre – sul red carpet felice di quanto è stato realizzato. A precedere la proiezione è stata un’intervista all’amica ed ex azzurra Francesca Marsaglia su Eurosport che ha sollevato dei dubbi sul suo ritorno allo sci agonistico. La Brignone ha infatti dichiarato “Non sono più disposta a sciare con il dolore, a combattere con il mio corpo, contro i segnali che mi da il mio corpo, combattere ogni giorno anche per appoggiarti ad una gamba. Quindi o sto bene o per me la mia vita da sciatrice può anche finire qui”.