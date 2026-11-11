Progetto di formazione alla vita cristiana: serie di incontri online da lunedì prossimo, 9 novembre

AOSTA (mye) Entra nel vivo la Formazione alla vita cristiana, nella parte che ascolta le riflessioni su tutte le fasce d’età. Gli incontri inizieranno lunedì 9 novembre, saranno online e riservati agli addetti ai lavori, cioè ai rappresentanti di ogni Unità parrocchiale, riunite anche fino a 4 per volta, se i gruppi sono molto piccoli. Il piano d’azione è molto chiaro e ben organizzato, così come è stato annunciato negli ultimi anni, al termine del percorso sinodale, dal vescovo di Aosta Franco Lovignana e precisato nella lettera pastorale lo scorso settembre. In quell’occasione era stato illustrato il “Sussidio di accompagnamento per un cammino condiviso di formazione alla vita cristiana”, punto di riferimento per un percorso che sempre più coinvolge il territorio e chi vi opera. Nei mesi si settembre e ottobre si sono preparate le basi di partenza e ogni gruppo ha nominato il proprio rappresentante. I prossimi appuntamenti, uno al mese e sempre di lunedì, online alle 20, saranno dedicati alla progettazione: lunedì 9 novembre per la fascia adulti, famiglia e terza età; lunedì 14 dicembre alla fascia 0-6 anni; lunedì 11 gennaio 2027 alla fascia 6-9 anni; lunedì 15 febbraio alla fascia 9-11 anni; lunedì 1° marzo alla fascia 11-14 anni e infine lunedì 12 aprile alla fascia 14-29 anni. “È un lavoro che prenderà tutto l’anno. – spiega don Paolo Viganò, direttore dell’ufficio per la Formazione alla vita cristiana, che coordina i lavori insieme al vicario generale monsignor Fabio Brédy – La formazione è riservata ai consigli pastorali, ai collaboratori parrocchiali e ai catechisti. In ogni appuntamento avremo una testimonianza introduttiva, una scheda di sussidio ai lavori e una scheda di sintesi dell’incontro”. Un primo resoconto della situazione catechistica è già stato raccolto, insieme a domande o annotazioni emerse durante i primi confronti. Ora la raccomandazione è di iniziare con il giusto animo. “Il progetto non è solo un testo da scrivere. – raccomanda il Sussidio di accompagnamento – È un cammino di crescita personale e comunitaria nella fede. Lavorare insieme significa: crescere nella fede attraverso il servizio; confrontarsi e collaborare tra le Unità parrocchiali; imparare un metodo comune di lavoro; progettare insieme, secondo tempi e obiettivi condivisi”.