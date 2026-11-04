Tenta di raggirare un anziano spacciandosi per un carabiniere

AOSTA (zgn) I carabinieri di Aosta hanno arrestato un uomo con l’accusa di tentata truffa. I fatti sono avvenuti lo scorso fine settimana a Gignod. Spacciandosi per un carabiniere è riuscito a farsi aprire da un anziano con l’obiettivo di farsi consegnare contanti e gioielli. Un militare libero del servizio si è accorto della sua presenza nel condominio e ha chiamato i colleghi. E’ stato arrestato poco dopo in via Carrel, ad Aosta. Il meccanismo è noto: la vittima, individuata spesso tra le persone anziane, viene contattata al telefono da chi si presenta come appartenente alle Forze dell’Ordine. All’interlocutore viene riferito che un familiare è rimasto coinvolto in un incidente o in un procedimento penale e che per evitare conseguenze è necessario versare una somma in denaro o consegnare preziosi. Poco dopo la telefonata, un complice si presenta al domicilio per ritirare quanto richiesto. Una procedura che non trova riscontro nell’ordinamento italiano. In più occasioni, anche durante incontri informativi con i cittadini, Polizia e Carabinieri hanno ricordato che non è prevista alcuna cauzione da pagare in contanti né tantomeno una riscossione a domicilio.