A Arnad ha aperto l’Aura Bistrot

ARNAD (qdn) «Un giorno da ragazzo sono entrato al Dinus e ho pensato che sarebbe stato un sogno aprire lì un mio ristorante. E’ passato qualche anno e quel sogno si è realizzato!». Parole di John Targhetta, chef e socio – insieme alla Maison Bertolin – del nuovissimo Aura Bistrot di Arnad, che ha aperto i battenti mercoledì scorso, 28 ottobre, proprio negli accoglienti locali che un tempo ospitavano il Dinus, chiuso già prima del Covid. «La filosofia del ristorante è quella di puntare molto sulla carne, con anche tagli pregiati come la “Vaca Vieja” spagnola. – spiega John Targhetta – Inoltre negli antipasti una pagina intera è dedicata alle tartare. Non mancano però altre proposte – di pesce, vegetariane e anche alcune vegane – per accontentare tutti i nostri ospiti. A pranzo proporremo inoltre un’opzione “business lunch”, anche se sarà comunque sempre possibile ordinare alla carta».

John Targhetta lavora nel mondo della ristorazione da sempre, fin da quando con i suoi genitori Iosetta Castagna e Rudi Targhetta si occupava del Gasoline, a Torille di Verrès, che divenne poi il Roi Moustache proprio con John ai fornelli. E’ in seguito arrivata un’esperienza di 6 mesi all’estero – a Tenerife – e poi il ritorno in Valle d’Aosta dove dal mese di maggio del 2016 allo scorso mese di agosto è stato lo chef de Lo Bistrot di Champoluc. «A Lo Bistrot devo la mia crescita professionale. Poter aprire qui un ristorante era per me un’opportunità enorme e l’ho colta al volo. Il locale conta una cinquantina di coperti, con la possibilità in prospettiva di ampliare l’accoglienza con il piano superiore».

L’Aura Bistrot è aperto tutti i giorni tranne il martedì e il mercoledì. Per informazioni telefonare 352 2542324.